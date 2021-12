DeLa contro il calcio italiano: «Il Napoli è a posto, gli altri club no»

«Non fatemi parlare, altrimenti succede il finimondo». Comincia così lo stralcio dell'intervista a Aurelio De Laurentiis mostrata da Report, che da settimane porta avanti il lavoro di indagine nei disastri del calcio italiano Ne ho le tasche piene, non vedo l’ora di tornarmene a Los Angeles a casa mia. Il Napoli ha i conti a posto, ce ne sono altre come la Fiorentina che vivono nella nostra stessa situazione».

«Concorrenza sleale? Sì, ma non servo io a dirlo, è una responsabilità del calcio italiano» ha aggiunto il patron del Napoli. «La Lega, essendo una Spa e quindi indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio che invece è diventata un centro di potere». Tra gli intervistati anche Joe Barone: «Per il bene dei tifosi di tutto il mondo, ma anche degli investitori che sono entrati e entreranno nel calcio italiano, bisognerebbe riformare le cose. Siamo in un momento di rese globale. Siamo a gennaio e alcuni club ancora non hanno pagato l’IRPEF, questo è un problema perché quei soldi potresti usarli nel mercato e falsare tutto».