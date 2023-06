De Laurentiis prepara un'altra festa: il Bari si gioca la promozione

È pronto per il bis. E un attimo dopo anche a cedere il club. È un anno d'oro per Aurelio De Laurentiis che domani sera spera di festeggiare la vittoria di un altro campionato.

Stavolta alla guida del Bari, visto che ha acquistato il club pugliese (dal fallimento 5 anni or sono) attraverso la Filmauro e da allora il figlio Luigi ne è diventato presidente. Domani sera, i galletti hanno un autentico match point per brindare alla promozione in massima serie nella gara di ritorno dei playoff contro il Cagliari.

In uno Stadio San Nicola pronto ad esplodere di gioia, davanti a circa 60mila spettatori, la Bari ha addirittura due risultati su tre per tornare nell'olimpo del calcio italiano a distanza di 13 anni dall'ultima volta e dopo gli anni bui di due fallimenti e la rinascita targata proprio alla famiglia De Larentiis che in 5 anni ha portato il club pugliese dai dilettanti - dove era precipitato – ad un passo (90') dalla serie A.

Un attimo dopo però in caso di promozione De Laurentiis sarà costretto a vedere il club, in quanto proprietario del Napoli in massima serie (l'articolo 16 bis delle Noif vieta la multiproprietà).

Il presidente domani sera sarà al fianco di suo figlio Luigi a Bari per spingere la formazione di Mignani alla promozione. Poi sarà tempo di passare la mano. «Se il Bari dovesse essere promosso in Serie A lo cederemo a qualcuno che ci darà garanzie. Non lo lasceremmo in mani sbagliate» ha sempre detto Aurelio de Laurentiis. Gli ha fatto eco ieri, il figlio Luigi. «Provo una grande gioia. Siamo qui a riprova che non abbiamo mai tirato il freno a mano. Se dovessimo vendere il Napoli, il nostro gruppo avrebbe da investire solo sul Bari. Ma è un film che non esiste. Il pubblico dovrà fidarsi del nostro operato, perché abbiamo dimostrato di sapere guidare una macchina complessa come un club di calcio», ha chiarito.

Intanto Aurelio De Laurentiis si prepara alla seconda festa nel giro di poco più di un mese. Il 4 maggio scorso lo scudetto del Napoli ad Udine. Domani la possibile festa promozione a Bari.