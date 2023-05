De Laurentiis, avevo ragione io: «Mi prendevano per pazzo parlando di scudetto»

«Abbiamo vinto lo scudetto perché ho applicato nel mondo del calcio ciò che ho imparato dal cinema» dice Aurelio De Laurentiis, patron azzurro che ha rilasciato una lunga intervista in queste ore al Financial Times «Volevo unire la vittoria alla sostenibilità economica. Avevo un obiettivo, vincere lo scudetto, eppure per gli altri sembrava stessi bestemmiando avendo venduto i migliori calciatori che avevamo in squadra. Ma alla fine ho avuto ragione io».

Ma perché rivoluzionare il Napoli? «I tifosi si sono arrabbiati per le scelte, ma la voglia di vincere dei calciatori che erano stati con noi per molti anni si era esaurita. Non ci credevo più. Forse mi sbagliavo, ma io sono il proprietario e io decido» ha detto senza mezzi termini De Laurentiis. Che non risparmia critiche al sistema calcio anche stavolta: «In Italia non si progredisce perché le decisioni non vengono prese in fretta. Il calcio è uno sport che è anche industria: puoi avere i bilanci in regola, ma se non vinci ai tifosi non interessa troppo».