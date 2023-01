Demme a colloquio con Spalletti: «L'ha convinto a restare a Napoli»

Diego Demme resta a Napoli almeno fino al termine della stagione. Decisivo sembra essere stato un colloquio con Luciano Spalletti, che l'ha convinto a mantenere l'azzurro fino all'estate. «Demme al momento resta a Napoli. C'è stato un colloquio con l'allenatore che gli ha confermato fiducia e lui è felice di restare» ha spiegato il suo agente Marco Busiello.

Rispedite così al mittente tutte le offerte che potevano arrivare al Napoli in questo gennaio di mercato, con club tedeschi che si erano interessati al centrocampista azzurro. «Il mercato è aperto, è vero, ma a lui fa piacere la stima dell'allenatore» ha confermato l'agente a Radio Kiss Kiss. «Dopo la vittoria contro la Juventus Diego era felicissimo. Ieri non era a disposizione per la nascita della figlia, venuta al mondo in città».