Una stagione sfortunata per Diego Demme: il centrocampista è stato frenato dagli infortuni e ha giocato pochissimo. Anche in quest'ultima settimana ha svolto un lavoro personalizzato sul campo per un fastidio muscolare e martedì alla ripresa della preparazione verranno verificate le sue condizioni in vista della prossima sfida al Maradona contro il Milan.

L'ex centrocampista del Lipsia ha avuto poco spazio e gennaio sembrava potesse andare via: diverse richieste per lui tra le quali anche quella della Salernitana. La decisione è stata di restare per vivere fino in fondo la stagione magica del Napoli, primo in campionato con larghissimo margine sulle inseguitrici e ai quarti di finale di Champions League. Alla fine della stagione mancano ancora due mesi e Demme cercherà di ritagliarsi un po' di spazio in più e poi a fine stagione si vedrà quale sarà il suo futuro in base anche alle richieste di mercato.