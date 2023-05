Di Lorenzo, il capitano dello scudetto: «Volevamo questo giorno da inizio anno»

Alzerà la Coppa Giovanni Di Lorenzo, ma questo è il momento di godersi questo scudetto.

«È un'emozione bellissima davvero, da inizio anno lottiamo per questo. Finalmente il momento è arrivato e non vediamo l'ora di festeggiare. 33 anni di attesa sono troppi per una città che vive di calcio» ha spiegato il capitano del Napoli a Dazn a fine partita.

«Abbiamo fatto un campionato strepitoso e lo abbiamo chiuso nel migliore dei modi. Quando abbiamo pensato di poter trionfare? Non c'è stata una partita in particolare, la consapevolezza è cresciuta nel corso dell'anno» ha detto Di Lorenzo.

«Essere il capitano ad alzare la coppa dello scudetto dopo Maradona è incredibile. Abbiamo fatto di tutto per fare sì che questo accadesse. In questa squadra tutti i calciatori hanno dato il loro contributo».