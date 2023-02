Empoli-Napoli 0-2, un altro mattone verso lo scudetto: sfatato il tabù Castellani

Un altro mattone verso lo scudetto. Il Napoli vince a Empoli 2-0, l'ottavo successo consecutivo in campionato, il nono con quello in Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Un'altra prova di grande maturità e di solidità mentale degli azzurri che vanno in vantaggio di due gol con l'autorete di Ismajli e il tap in vincente di Osimhen e poi la gestione perfetta dell'ultima fase di partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Mario Rui.

Il Napoli cancella così il tabù Castellani dove aveva vinto una sola volta nella storia e l'anno scorso perse 2-3 in rimonta dopo essere stato in vantaggio per 2-0 perdendo le ultime chances tricolore: una vittoria netta, schiacciante con altre occasioni non sfruttate per un soffio. Nel primo tempo sul doppio vantaggio del Napoli il grande intervento di Vicario su Osimhen e la traversa interna colpita di testa da Kim. E nella ripresa in inferiorità numerica l'altra chance per Victor fermato dal portiere dell'Empoli, prodigioso poi in due interventi su Simeone e Gaetano.

Un Napoli solidissimo a livello difensivo con il quarto clean sheet consecutivo in campionato di Meret, il quinto di fila con quello della gara di Champions contro l'Eintracht Francoforte e il quinto consecutivo in trasferta. Perfetti Kim e Rrahmani che non concedono nulla a Satriano e Piccoli e poi a Caputo, Su livelli altissimi i tre centrocampisti azzurri: Lobotka è il radar centrale che calamita palloni su palloni senza sbagliare niente, Zielinski mantiene sempre la luce accesa e fa la differenza tra le linee facendo sempre le giocate giuste, Anguissa è un pilastro che frena tutti i tentativi dell'Empoli rubando palloni su palloni agli avversari.

Fondamentale anche l'apporto di quelli entrati dalla panchina, a cominciare da quello di Elmas dopo l'espulsione di Mario Rui che è imprendibile tra le linee e concede diversi numeri di altissima qualità tecnica: bene anche Olivera che si sistema da terzino al posto dell'espulso Mario Rui, e Simeone, come Ndombele e Gaetano in campo per gli ultimissimi minuti: tutti protagonisti in questo Napoli dei record che arriva alla vittoria numero 21 in campionato e allunga a + 18 sull'Inter in campo domani nell'anticipo di pranzo contro il Bologna.