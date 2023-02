Osimhen record, otto partite consecutive in gol: quanto gli manca per battere Batistuta e CR7

Victor Osimhen a segno in otto partite consecutive. Il nigeriano continua con l'Empoli la sua striscia di reti cominciata l'8 gennaio con la Sampdoria. I gol complessivi sono 19, di cui 10 nelle ultime 8 (merito delle due doppiette contro Juventus e Spezia). Si tratta di un record assoluto per un calciatore del Napoli, ma non per la Serie A: la striscia più lunga di partite consecutive a segno appartiene a Gabriel Batistuta (Fiorentina 94-95), Fabio Quagliarella (Sampdoria 18-19) e Cristiano Ronaldo (Juventus 19-20) a quota 11.

Osimhen, quanto gli manca per battere il record di gol consecutivi in Serie A

Davanti a Osimhen ci sono anche Trezeguet (Juventus 2005-06) e Immobile (Lazio 2019-20) a quota 9 partite e Pascutti (Bologna 1962-63) con 10. Per battere il record assoluto l'attaccante del Napoli dovrebbe realizzare un gol anche nelle prossime quattro partite contro Lazio, Atalanta, Torino e Milan.

Il nigeriano inoltre è il secondo calciatore più giovane di sempre a segnare in otto partite consecutive (24 anni, 58 giorni) in Serie A: il record appartiene a Roberto Muzzi, stabilito con il Cagliari nel 1995 a 23 anni e 165 giorni.