Cristiano Ronaldo pazzo per la Sardegna, in vacanza con Georgina tra ville, yacht e figli

Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia, che oltre ad averlo ospitato calcisticamente parlando, lo accoglie anche nel periodo delle vacanze. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ama rilassarsi nel Bel Paese con la sua famiglia ed è proprio quello che sta facendo anche adesso. CR7, infatti, si trova in una mega villa in Costa Smeralda, Sardegna, dove trascorrerà alcuni giorni di relax insieme alla compagna Georgina e ai suoi bambini.

Cristiano Ronaldo ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive, affittando una villa in Sardegna, isola italiana che il giocatore portoghese ama. CR7, infatti, ci era già stato nel 2008 e, poi, nel 2019.

L'attaccante non trascorrerà i suoi giorni di relax italiano solamente all'interno della lussuosa abitazione, ma anche, sul grande yacht con il quale potrà spingersi al largo e tuffarsi nelle acque cristalline.

La Nuova Sardegna riferisce che ad accogliere Ronaldo, arrivato in Italia allo scalo Costa Smeralda di Olbia con un volo privato, c'erano tre marinai che lo hanno scortato sulla barca. Il giocatore, poi, è stato raggiunto dalla compagna Georgina e dai suoi cinque figli.

Cristiano Ronaldo conosce bene la Sardegna: nel 2008 ci aveva soggiornato dopo il passaggio dal Manchester United al Real Madrid mentre nel 2019 si recò nuovamente sull'isola dopo avere salutato i Blancos e avere firmato con la Juventus.

Ovviamente, Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez stanno tenendo aggiornati i loro follower con diversi post e storie Instagram. Nell'ultimo video postato dalla modella, si vedono i bambini che corrono teneramente incontro al loro papà.