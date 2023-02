Empoli-Napoli, ultime notizie: Raspadori unico assente

Dopo la mezza giornata libera concessa dopo le fatiche Champions di Francoforte, il Napoli torna al lavoro: Luciano Spalletti ha ritrovato il gruppo al completo eccetto Giacomo Raspadori, attaccante azzurro infortunato che è rimasto a casa nell'ultima settimana e che continua a svolgere terapie in questi giorni per poter rientrare velocemente.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e poi ha proseguito il lavoro atletico sul campo. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Domani per Osimhen e compagni seduta mattutina, conferenza stampa per Spalletti e poi nel pomeriggio partenza per Empoli dove sabato pomeriggio si tornerà nuovamente in campo.