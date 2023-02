Ha svolto tutto l'allenamento. Senza accusare segnali di stanchezza e senza avvertire altro dolore al flessore. Ma Spalletti ci sta pensando: magari con l'Empoli Victor Osimhen potrebbe anche iniziare dalla panchina, giusto per evitare il rischio di un affaticamento muscolare. Due campanelli d'allarme, con il Sassuolo e con l'Eintracht Francoforte, spingono Lucianone a una pausa di riflessione.

Ma dall'altra parte c'è da fare i conti con il cannibale che non pensa affatto di doversi fermare. Tant'è che a Francoforte ha pure avuto da ridire quando - giustamente - Spalletti lo ha richiamato in panchina. Solo che Osi nel vedere tutti queli spazi che si erano spalancati, era sicuro di poter ancora colpire i tedeschi. In queste ore la scelta. In ogni caso, Giovanni Simeone è pronto e si scalda: non vede l'ora di tornare titolare.