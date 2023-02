Luciano Spalletti cambierà qualche pedina rispetto al match di Champions League vinto 2-0 in Germania contro l'Eintracht Francoforte: un turnover moderato al Castellani come sta sempre avvenendo in questa stagione. Tre cambi, al massimo quattro nell'undici iniziale che affronterà sabato l'Empoli. In difesa nella linea a quattro torna Mario Rui da terzino sinistro al posto di Olivera che ha giocato titolare nell'ultima sfida giocata dagli azzurri in Europa. A centrocampo potrebbe toccare dal primo minuto a Elijf Elmas o forse a Tanguiy Ndombele; uno dei due potrebbe prendere il posto di Zielinski. E in attacco prevista l'abituale staffetta a destra tra Lozano e Matteo Politano; contro l'Empoli toccherà all'ex interista giocare nell'undici iniziale.

E poi potrebbe esserci qualche ulteriore sorpresa. In difesa potrebbe toccare a Juan Jesus, anche se resta favorita la coppia centrale Rrahmani-Kim vista l'impenetrabilità del Napoli nelle ultime quattro partite finite senza gol al passivo. In attacco c'è l'ipotesi Giovanni Simeone se Spalletti decidesse di dare un po' di riposo iniziale a Osimhen che avvertì un leggero fastidio muscolare nel finale di partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo.