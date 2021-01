Con il fiato in gola. Al momento c'è solo Fabian positivo al coronavirus e nessun focolaio. La squadra ha trasformato il ritiro in hotel, già previsto, in «bolla» come da protocollo. Nel cuore della notte, a partire da mezzanotte, la Asl ha ovviamente disposto la ripetizione dei tamponi secondo anche le disposizione sanitarie della Figc. Solo poche ore prima dell'orario di inizio (alle 12,30) di Napoli-Fiorentina si sapranno i risultati dei test. Ma il club ha già messo in allerta la Lega e lo stesso club viola della possibilità dello slittamento della gara al pomeriggio, nel caso in cui non fossero elaborati in tempo tutti i tamponi del gruppo squadra o ci fosse qualche intoppo nei laboratori della Federico II che si occupa dei test. L'Asl Napoli 1, la stessa che a ottobre vietò la partenza per Torino dopo la positività di Zielinski ed Elmas, sta monitorando da vicino tutta la faccenda e ha solo chiesto i contatti stretti (ovvero i familiari) di Fabian Ruiz. «Stiamo tutti bene. Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione del virus», ha detto il centrocampista. Il Napoli ha anche fatto sapere che negli ultimi giorni lo spagnolo si è allenato in disparte per un affaticamento. È però evidente che l'ombra dei tamponi incombe sulla gara di oggi e sulla Supercoppa.

La scoperta della positività è arrivata attorno alle 19 e comunicata con un tweet. Infetto e asintomatico. Al solito, il Napoli era in attesa dei risultati prima di iniziare il ritiro già previsto nel solito hotel a Corso Vittorio Emanuele. E così, alla notizia Fabian non si è mai mosso da casa, una volta tornato dall'allenamento. Perché la squadra possa comunque sentirsi al sicuro e che per questo possa essere sicuro anche lo svolgimento di Napoli-Fiorentina, i giocatori hanno dovuto attendere questa mattina, dopo il giro di tampone notturno. Ora è evidente che questa è una stagione che va per conto suo: come fa un giocatore alla vigilia della partita restare sveglio almeno fino alle 2 e con il batticuore di un eventuale contagio? È già successo alla Juventus, al Milan, alla stessa Fiorentina poche ore prima della gara con il Parma quando a essere positivo risultò proprio l'ex del giorno, Callejon. Il Napoli è piuttosto tranquillo, perché in ogni caso il protocollo a Castel Volturno è stato sempre rispettato alla lettera, come anche dimostrato dall'archiviazione del procedimento in Procura federale. Ma resta qualche ansia, anche perché Fabian come tutti i compagni ha preso parte al pranzo organizzato da Gattuso giovedì. Ma di fatto cambia poco: i giocatori sono da sempre abituati a mangiare a contatto tra di loro. Dovessero emergere altri casi di infezione, ipoteticamente non è scontato che al Napoli venga data l'autorizzazione di andare al Maradona per giocare. Ma non si arriverà a questo, anche perché la situazione è diversa rispetto alla vigilia di Juve-Napoli. Anche perché stavolta non dovrebbero esserci ragioni di «salute pubblica». Ma ovvio che per Gattuso non è stata una serata tranquilla preoccupato dal fatto che la formazione dipenderà dai tamponi.

