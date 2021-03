Fabian in Spagna, erede di Saúl: l'Atletico pronto a tuffarsi sull'azzurro

Sembrava solo una voce di mercato, ma sembra sempre più vicino l'addio di Saúl Ñíguez all'Atletico Madrid di diego Simeone. Il talentuoso centrocampista spagnolo lascerà la capitale a fine anno - sembra avere un'offerta importante dal Bayern Monaco in Germania - e a Madrid sono già partiti i casting per l'eventuale erede da regalare al club attualmente primo in classifica.

LEGGI ANCHE Milik, a Marsiglia come a Napoli: media gol da urlo per il polacco

tra i nomi più importanti della dirigenza sembra esserci proprio quello di Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli che è sull'agenda di mercato di tanti club in giro per l'Europa. Fabian - su cui restano tante le attenzioni anche di Real Madrid e Barcellona in Liga - è valutato dal club azzurro almeno 50-60 milioni, una cifra che l'Atletico potrebbe essere disposto a pagare per rimpiazzare il partente Saúl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA