Frosinone-Napoli, Garcia richiama Osimhen: «Non difendeva, poi ci ha fatto vincere»

«Nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi, ma mi è piaciuta la reazione della squadra dopo il gol subito in apertura: ho detto alla squadra che può succedere, continuando a giocare e attaccare puoi sempre ribaltare il risultato». Rudi Garcia scopre il suo Napoli dopo la bella e convincente vittoria degli azzurri contro il Frosinone all'esordio in campionato. «Della reazione sono contento, così come della doppietta di Osimhen che ci ha aiutato a vincere la gara. Nel primo tempo non ci ha aiutato in fase difensiva e gliel’ho detto subito all’intervallo, abbiamo corretto questa cosa nella ripresa e ho visto grande qualità. Non aveva 90’ nelle gambe ma l’ho lasciato in campo per dargli l’occasione di un gol in più per chiudere la gara».

«Avevmo già avuto qualche occasione prima del pareggio, ma da fuori area non avevamo mai provato. Poi abbiamo segnato proprio da lì, deve essere una arma in più per noi» ha continuato il francese a Dazn. «Cajuste è stato sfortunato, quel rigore può succedere, viverlo dopo pochi minuti non è facile. È stato bravo a ripartire, poi l’ho sostituito perché era ammonito e non volevamo prendere nuovi rischi. Dovevamo finire in parità di uomini contro una squadra che ti fa lavorare come il Frosinone. Sostituto di Lobotka? Alla fine ho inserito Ostigard in mezzo al campo, ci può aiutare anche lì perché è forte fisicamente. Ma anche Anguissa può essere una alternativa. Stasera abbiamo visto quanto è importante Zielinski: è sorridente da alcuni giorni, è tutto risolto per il suo futuro e ne sono felice».