La sfida per arrivare a Kalidou Koulibaly se la aggiudicheranno molto probabilmente i cugini del City, così ilpiomba su un obiettivo anche delper rimpiazzare il difensore franco-senegalese in vista della prossima stagione.Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, i Red Devils starebbero pensando molto seriamente a, il difensore brasiliano delaccostato anche al Napoli di Gattuso . Lo United sarebbe oggi in testa nella corsa al calciatore, con "soli" 25 milioni di euro da poter investire per rinforzare la difesa di Solskjaer. In Inghilterra, anchee Everton sono interessate al brasiliano.