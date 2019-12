La parola d’ordine sarà ritrovarsi. E magari ritrovare lo spirito di un gruppo che si è perso dopo le ultime brutte prestazioni. Il Napoli si ritroverà tutto insieme anche venerdì sera a Castelvolturno, il giorno prima di una importante gara contro il Parma che segnerà l’esordio di Gennaro Gattuso in panchina al San Paolo. Una decisione immaginabile ma non scontata, per ritrovare l’allegria di una squadra arrivata agli ottavi di Champions ma senza il sorriso.



Potrebbero essere però ore movimentate quelle di venerdì: per una simpatica coincidenza, a struttura che ospiterà la squadra nelle ore precedenti il match contro il Parma vedrà anche lo svolgersi di alcuni campionati di ballo giovanili. Ballerini e ballerine potrebbero essere fianco a fianco con i calciatori azzurri impegnati a ritrovare la serenità anche in campionato.