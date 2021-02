Non la trasferta che si aspettava a Genova Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che dalla Liguria torna con la settima sconfitta in campionato. «Oggi c'è poco da dire, abbiamo fatto la stessa gara fatta con lo Spezia» ha subito detto l'allenatore azzurro. «Ci sta sbagliare ma noi paghiamo tutto a caro prezzo. Stiamo lavorando poco perché si gioca sempre. Stasera faccio solo i complimenti alla squadra ma ci siamo fatti gol da soli. Stiamo perdendo partite in fotocopia, è questo l'aspetto che mi preoccupa».

«Non solo noi stiamo giocando tantissimo, ma noi stiamo pagando tutto a caro prezzo» ha continuato Gattuso ai microfoni Dazn. «Abbiamo fatto quello che dovevamo, non rimprovero nulla alla squadra, ci siamo inguaiati da soli. Stiamo facendo di tutto per recuperare Osimhen, ma non abbiamo la baccheta magica: gioca ancora con la spalla fasciata, non è in condizione ancora. Sta mettendo minuti nelle gambe nelle ultime gare. La difesa a tre con l'Atalanta era stata scelta anche per provare a recuperare alcuni calciatori: con tante partite di fila devi fare le scelte giuste, altrimenti rischi. Davanti a noi abbiamo tante gare ancora, dobbiamo stare calmi».

