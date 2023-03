Ghoulam difende il Napoli: «Se ne parla come fosse normale»

«Gli anni a Napoli sono stati i migliori della mia carriera, anche a livello umano. Sarò sempre grato a Napoli per quello che mi ha dato a livello calcistico e umano» le parole di Faouzi Ghoulam, ex esterno azzurro ieri a Dazn «Non mi piace come si parla del Napoli perché non si dà la reale importanza a quello che sta facendo. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, una cosa mai vista nel campionato italiano. Spalletti ha sposato la causa azzurra. Sono agli ottavi di finale di Champions e ne parlano come se fosse tutto normale. Dobbiamo essere felici perchè sta facendo una stagione strepitosa anche a livello internazionale. Sono più di trent'anni che non vince uno scudetto, bisogna godersi la magia che sta creando con la città e i tifosi».

«Ho vissuto tantissimi anni a Napoli, i miei figli sono cresciuto lì e quindi per me è bellissimo tutto questo. Mi sento napoletano dopo aver vissuto tanti anni a Napoli. Io volevo vincere non per me ma per i tifosi perchè se lo meritano e come dicevo prima si dovrebbe parlare ancora di più di quello che stanno facendo» ha continuato Ghoulam «Kvaratskhelia? Giuntoli a ottobre 2021 mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale, ma costava troppo e stavano facendo scendere il prezzo per poterlo prendere. Anche lo staff e il mister l'avevano già visto. All'inizio Sarri non mi voleva, metteva Hysaj a sinistra e cercava uno con più fase difensiva. Giocammo contro la Lazio e vincemmo 5-0, da allora non cambiò più».