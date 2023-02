Ghoulam, finalmente un sorriso: «Sono tornato in campo»

Sei mesi di inattività prima del ritorno in campo: Faouzi Ghoulam torna a giocare e lo fa in Ligue 1 con addosso la maglia dell'Angers. Il terzino algerino ha lasciato Napoli a fine contratto la scorsa estate e ha trovato squadra pochi giorni fa in Francia. Il nuovo esordio è arrivato sabato: l'ex azzurro è entrato in campo al minuto 66 della sfida contro il Lorient (0-0), restando poi in campo fino al termine. Un momento da ricordare: «Ritorno in Ligue 1» ha scritto entusiasta Ghoulam sui social.