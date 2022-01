Insigne al Toronto, c'è Januzaj sul taccuino di Giuntoli per sostituirlo

Ci sarebbe il nome di Adnan Januzaj tra i profili più seguiti da Cristiano Giuntoli per il Napoli del prossimo anno. Secondo Voetbal24 in Belgio, il calciatore oggi alla Real Sociedad piace al club azzurro - soprattutto perché in scadenza di contratto - e potrebbe essere un investimento per sostituire il partente Insigne il prossimo anno.

Dal 2017 in Liga, Januzaj è un esterno offensivo classe 1995 che ha già fatto parlare molto di sé in passato. Con la maglia del Borussia Dortmund aveva incantato il calcio europeo affermandosi tra i talenti più puri della generazione, poi il passaggio al Manchester United e le promesse mantenute solo in parte. Dopo un passaggio al Sunderland, il belga si è rilanciato proprio alla Real Sociedad.