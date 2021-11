Inter-Napoli 3-2, è la prima sconfitta: Mertens la riapre ma poi spreca

L'Inter batte 3-2 a San Siro il Napoli capolista approfittando dello scivolone di ieri del Milan a Firenze per avvicinarsi a -4 dalla coppia in testa alla classifica. Successo in rimonta per i nerazzurri che replicano al gol di Zielinski al 17' con Calhanoglu su rigore al 25', Perisic al 43' e Lautaro Martinez al 61'. Al 78' secondo gol dei partenopei con Mertens. La classifica vede la squadra di Inzaghi salire a 28 punti, a 32 Milan e Napoli.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Inter-Napoli, vota il migliore in campo LA DIRETTA SOCIAL Inter-Napoli, live tweet di Anna Trieste SPORT Inter-Napoli, le immagini più belle LA MAGLIA Maradona Game, ecco la novità: con l'Inter la versione... INTER-NAPOLI Napoli, tirata d'orecchie a Lozano ma va in campo a San Siro

Il Napoli macina un bel gioco in avvio ma al 7' rischia su colpo di testa di Lautaro in area. Osimhen veemente si fa ammonire inutilmente. Ma al 17' un recupero di pallone consente a Insigne di fornire un assist delizioso per Zielinski: tiro e gol azzurro. Al 23' tocco di braccio in area di Koulibaly, Valeri al Var: rigore per l'Inter e ammonizione per il difensore. Sul dischetto va Calhanoglu che spiazza Ospina: 1-1. Al 33' occasionissima per Osimhen imbeccato da Lozano, si salvano i nerazzurri. Su finire del primo tempo Perisic devia su angolo e il pallone supera la linea: Inter in vantaggio.

Nel secondo tempo Osimhen si fa male in uno scontro di gioco: entra Petagna. Il Napoli sparisce dal gioco letteralmente e al 60' l'Inter dilaga: 3-1 con un gran gol di Lautaro. Al 74' entrano Mertens ed Elmas per gli spenti Insigne e Lozano. E al 78' è proprio il furetto belga a segnare il gol del 3-2, assist di Koulibaly e gran botta da fuori. 8 minuti di recuperi, Handanovic miracoloso su Mario Rui. E al 48' Mertens sbaglia il gol fatto del pareggio.

Le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Spalletti