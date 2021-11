Inter-Napoli, la protesta è social: «I cartellini condizionano la gara»

Prima o poi doveva succedere, ed è successo dopo ben 13 gare: Spalletti e i suoi ragazzi si sono fermati a San Siro davanti all’Inter di Inzaghi e a un pubblico carico per la sfida. Ma non è affatto una tragedia. Certo, la prima sconfitta stagionale in campionato brucia, e anche tanto sulla pelle dei tifosi che speravano di approfittare del Ko del Milan per riconquistare la vetta solitaria. «Sarebbe stata un’iniezione di fiducia enorme», fa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati