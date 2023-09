Juan Jesus, distrazione femorale di primo grado

Arriva il responso dell'infortunio di Juan Jesus in casa Napoli. Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, il difensore brasiliano questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Un problema non risolvibile nell'immediato: Juan Jesus dovrà restare almeno due settimane ai box, con l'obiettivo di rientrare dunque direttamente dopo la prossima sosta di ottobre.

Ancora ai box anche l'altro centrale Rrahmani, che questa mattina ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini. Sospiro di sollievo per Anguissa: i calciatori che hanno giocato dall'inizio ieri, sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra.