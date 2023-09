Napoli, due azzurri nella Top 11 dei calciatori in scadenza

Il mercato estivo si è chiuso da poche settimane, ma gli operatori più scaltri stanno già operando per quello che potrà accadere prima a gennaio e poi magari la prossima estate. Tanti sono i calciatori ancora in scadenza di contratto, vere e proprie occasioni di mercato per tanti anche a Napoli: nella Top 11 dei calciatori senza squadra tra un anno stilata da Transfermarkt due azzurri su tutti, Piotr Zielinski e anche Alex Meret.

Il centrocampista polacco potrebbe coprire il vuoto in questi mesi dopo aver detto no alla cessione qualche settimana fa. Diverso il discorso per il portiere azzurro: il club di De Laurentiis conserva una clausola per poter allungare ancora di un anno l'accordo tra le parti.