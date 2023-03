Kim chiede scusa alla Nazionale: «È stato solo uno sfogo»

Dopo le parole rilasciate nel post partita della sua nazionale, Kim Min Jae è tornato a parlare direttamente dai suoi account social. «Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione» ha raccontato il difensore sudcoreano in viaggio verso Napoli.

Che ha spiegato i motivi delle sue parole: «Ho dato tutto in campo anche nell’ultima partita ma non è bastato. E ho sentito tutta la pressione, il mio è stato solo uno sfogo per la responsabilità di dover fare sempre bene. So di essere molto amato dai tifosi e ringrazio tutti per questo. Supereremo tutti insieme le difficoltà: grazie ai nostri sostenitori, a chi è venuto a vederci e ci resta accanto sempre» ha concluso su Instagram.