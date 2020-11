Vittoria importante per il Senegal di Kalidou Koulibaly: la nazionale africana ha battuto la Guinea nel terzo turno di qualificazioni alla Coppa d'Africa con un deciso 2-0 grazie alle reti di Sadio Mané (su rigore) nel primo tempo e Opa Nguette nella ripresa. Con questa vittoria, il Senegal sale a 9 punti in vetta al Gruppo I di qualificazione con 9 punti. Nuova sfida tra Guinea e la nazionale di Koulibaly il prossimo 15 novembre.

Titolare e vincente anche Mario Rui. Il terzino portoghese è stato lanciato dal primo minuto nell'amichevole contro Andorra finita 7-0, restando in campo tutto il match. Un solo tempo, invece, per Piotr Zielinski, titolare nella gara tra Polonia e Ucraina terminata 2-0. Nello stesso match, titolare anche Arek Milik: un'ora in campo con la fascia da capitano per l'attaccante fuori dai progetti del Napoli.

