Kvaratskhelia, 7 gol e 7 assist: solo Messi e Neymar fanno meglio

Il successo nei numeri, quelli sempre più splendenti di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano del Napoli, come riportato da Opta Italia, è uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 7 gol e fornire almeno 7 assist nei cinque grandi campionati europei in corso in questa stagione. Meglio di Kvara a Napoli fanno solo due stelle del Paris Saint Germain come Neymar (11 gol, 10 assist) e Lionel Messi (8 gol, 10 assist).

