Kvaratskhelia, l'agente a Napoli per l'ultima dell'anno

Ancora 90 minuti, poi sarà vacanza. Per Khvicha Kvaratskhelia - dopo la nazionale georgiana - certo, non per il suo agente Mamuka Jugeli, il georgiano che ne gestisce presente e futuro e che è arrivato a Napoli in queste ore. Al centro dell'interesse, ovviamente, la grande festa di Napoli-Sampdoria, ma il pensiero di tutti i tifosi va ovviamente al calciomercato, a quel timore per il futuro di poter perdere l'asso georgiano, fresco vincitore del premio di Mvp della Serie A al suo primo anno italiano.