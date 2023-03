Kvaratskhelia, follia Psg: pronti 180 milioni?

180 milioni pronti per Khvicha Kvaratskhelia? Secondo Le10Sports, il Paris Saint Germain ci starebbe pensando seriamente: dopo l'ennesima delusione europea, il club francese vuole la rivoluzione in estate e nemmeno più mostri sacri come Messi e Neymar hanno il posto assicurato. Secondo i media francesi, Campos avrebbe messo nel mirino anche il georgiano del Napoli, tra le rivelazioni quest'anno anche in Champions League.

La squadra degli sceicchi, per accontentare le richieste del Napoli, potrebbe spingersi fino all'incredibile cifra di 180 milioni di euro. Cifra folle se si considera che appena un anno fa il club di De Laurentiis aveva investito su Kvara appena 10 milioni. Il calciatore georgiano ha già realizzato 13 gol e 15 assist in questa stagione e ha un contratto fino al 2027.