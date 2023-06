Mvp della Serie A appena conclusa ma riconoscimento anche in Europa. Khvicha Kvaratskhelia è stato votato dall'Uefa come miglior giocatore giovane della Champions League 2022/23 al termine del torneo che ha visto vincere il City ieri sera contro l'Inter. Kvara ha chiuso la prima stagione della carriera in Champions con 9 presenze e 2 gol.