Kvaratskhelia e il Napoli a lungo, l'agente: «Vogliamo restare qui»

«È stato un primo anno bellissimo, in una squadra forte dove ha saputo lasciare il segno» dice Mamuka Jugeli, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia, ultimo Mvp della Serie A. «Spero la seconda sia ancora meglio, mi aspetto ancora di più. Lo conosco bene, so che può ancora migliorare. Sapevamo quanto fosse forte il Napoli e che avrebbe fatto bene subito ma è andato oltre le aspettative il risultato finale. Ringraziamo il Napoli per la fiducia. Il calo finale? Il Napoli ha campioni che arrivano da tutto il mondo, hanno giocato tante partite e ci può stare un periodo meno brillante.

Non credo Kvara abbia fatto male».

Il futuro è azzurro: «Kvara ha un contratto lungo. Ci sarà un adeguamento del contratto, ma non c’è fretta: incontreremo il Napoli durante l’estate. Non ne abbiamo ancora parlato. Ma tutti vogliamo la stessa cosa, c’è voglia di restare al Napoli e continuare al meglio per il Napoli e per Khvicha. La convocazione in Under 21? Vorrebbe poter giocare, penso che potrebbe far un buon torneo e non rubare tempo al club» ha concluso l'agente nell'intervista a Geo Team.