Kvaratskhelia, doppio premio: Mvp di marzo per Aic e Lega Serie A

Kvara pigliatutto. Dopo essersi preso il premio per il gol del mese, Khvicha Kvaratskhelia si guadagna anche il titolo di calciatore del mese AIC, il premio consegnato mensilmente dall'Assocalciatori: «Quel gol che ha segnato all’Atalanta è un’altra firma d’autore, l’opera di un artista ormai affermato, di cui abbiamo imparato a conoscere lo stile, i tic, i riferimenti» si legge dalla motivazione. Un premio che resta ancora in casa Napoli: a febbraio era stato Victor Osimhen a guadagnarselo.

Ma non basta: perché per Kvara è arrivato anche il premio di Mvp di marzo della Lega Serie A, dove ha avuto la meglio di Kim (Napoli), Armand Laurienté (Sassuolo), Adrien Rabiot (Juventus) e Destiny Udogie (Udinese), risultando il più votato dai tifosi italiani. Una doppietta specifica per il georgiano, premiato dalla Lega Serie A anche a febbraio.