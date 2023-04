Kvaratskhelia, tifoso speciale: Dvalishvili in città per Napoli-Milan

È arrivato in città in queste ore Merab Dvalishvili, il campione georgiano di Ultimate Fighting Championship, conosciuto e apprezzato in patria. Dvalishvili è in città e ci resterà fino al prossimo mercoledì per poter vedere e sostenere da vicino Khvicha Kvaratskhelia, suo connazionale: i due sono tra i volti più noti dello sport in Georgia. «Mancano due giorni alla grande sfida di Kvara: siamo pronti» ha scritto sui social il fighter.