«La squadra è stata brava, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nel secondo il Napoli è stato superiore. Sapevamo di dover soffrire come accade sempre nei big match, ilè una grande squadra non a casa, ma ci abbiamo creduto e ci godiamo questo record», ha detto Simone Inzaghi a Sky Sport. «Da domani pensiamo alla prossima partita, voglio grande attenzione. Abbiamo calciatori bravi a deciderla in ogni momento, mi piace questa lucidità che abbiamo».«La nostra bravura è stata avere sempre i nervi saldi, anche ad inizio stagione», ha aggiunto Inzaghi. «Farò i complimenti alla squadra stasera, ma dovremo concentrarci già da domani. Non troveremo sempre il Napoli , che è una squadra di qualità, ma ci sarà sempre da soffrire.? In questo momento mancherebbe poco rispetto alle altre, ma servirebbe essere sempre a questo livello anche a fine anno. Ho bisogno dell’intera rosa a disposizione, stasera l’assenza di Correa ci ha tolto qualche spunto importante, ma la società è sempre vigile anche sul mercato».