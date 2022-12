Live Napoli-Villarreal: Spalletti lancia ancora Raspadori mezz'ala

Dopo oltre un mese d’assenza, il Napoli di Luciano Spalletti torna al Maradona, in campo per affrontare il Villarreal dei vecchi amici Pepe Reina e Raul Albiol, ancora azzurri dentro ma fuori con le maglie dei gialli di Spagna. La prima delle due amichevoli che la squadra azzurra affronterà a Fuorigrotta - l’altra contro il Lille mercoledì sera - prima di Natale e del nuovo anno, che vedrà il ritorno del campionato e della Champions League.

Una sfida da affrontare con tante assenze: Spalletti non avrà a disposizione Rrahmani e Sirigu, oggi ha alzato bandiera bianca anche Matteo Politano: un affaticamento muscolare per l’esterno azzurro, inutile rischiare. In avanti Osimhen, Raspadori - di nuovo mezz’ala - e anche Simeone dovranno farsi valere contro Reina, assenti anche i cinque napoletani impegnati al Mondiale che torneranno solo nelle prossime ore.

Le formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombelé, Lobotka, Raspadori, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia

Villarreal (4-4-2): Reina; Kiko Femenia, Albiol, Pau Torres, Mojica; Yeremi Pino, Capoue, Morlanes; Alex Baena; Jackson, Collado