Lozano, ecco l'Arabia: ora ci prova l'Al Ahli

Con l'arrivo ormai imminente di Gabri Veiga e la permanenza di Piotr Zielinski, il Napoli dovrà pensare agli eventuali affari in uscita. Visto il contratto in scadenza, il futuro di Hirving Lozano sembra sempre più lontano dall'azzurro: nelle ultime ore, sirene d'Arabia per il messicano che qualche settimana fa era stato accostato con insistenza anche dal Los Angeles FC in Mls.

La squadra saudita che aveva tentato anche Zielinski, l'Al Ahli, ora ci potrebbe provare per il Chucky: il Napoli non chiuderebbe la porta a un trasferimento del messicano, che però non aveva l'Arabia tra gli obiettivi possibili della prossima stagione. Il club azzurro, poi, dovrebbe anche trovare una alternativa da regalare a Rudi Garcia per l'out offensivo destro.