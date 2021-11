Lozano spaventa i tifosi azzurri: «Napoli forte, ma voglio di più»

Dopo la recente prestazione con la nazionale messicana, fanno discutere anche le ultime parole rilasciate da Hirving Lozano in una recente intervista con la tv del suo Paese. «Napoli? Gioco in un club molto forte, con compagni di squadra di alto livello, una squadra cresciuta molto ultimamente. Mi considero un calciatore ambizioso, con obiettivi chiari, mi sento già ad un alto livello ma mi piacerebbe anche giocare in squadre ancora più forti».

Le parole del Chucky hanno ovviamente fatto il giro della rete e del mondo, "spaventando" i tifosi del Napoli. «Vediamo cosa accadrà, la cosa più importante è lavorare ogni giorno per migliorare» ha continuato il messicano. Che ha poi raccontato anche dell'incidente dello scorso agosto: «Molti dottori hanno detto che è stato un miracolo: un miracolo di non restare paralizzato e un miracolo non perdere l'occhio».