Maglia 88 vietata in Italia: chi la indossa nel Napoli?

La notizia è stata confermata questa mattina dal ministro Piantedosi: dal prossimo anno, in Serie A, scatterà il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88. Il provvedimento è inserito tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con il mondo del calcio. Ma perché proprio quel numero? L'88 è usato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto Heil Hitler (l'h è l'ottava lettera dell'alfabeto) che li contraddistingue. E le gare saranno sospese in caso di cori discriminatori.

Quali conseguenze per il Napoli di Rudi Garcia? Nessuna, al momento. Visto che nessun calciatore azzurro ha mai vestito la maglia numero 88 negli ultimi anni. Nella storia del club, in realtà, solo due erano stati i calciatori a scegliere proprio quel numero: l'88 era stato indossato da Gokhan Inler tra il 2011 e il 2015 a Napoli. Successivamente era stato scelto anche da Alberto Grassi nella breve esperienza azzurra: dal 2015 al 2017. Nelle ultime sei stagioni, la maglia 88 era rimasta in cantina e sarà così, a questo punto, anche per i prossimi anni. Due, invece, i calciatori che l'hanno indossata nell'ultima stagione in Serie A: Pasalic all'Atalanta e Basic alla Lazio.