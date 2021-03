La maglia del Napoli ad Ascierto, il regalo del super tifoso Peppe Iodice

Una maglia del Napoli per celebrare la squadra ma soprattutto come omaggio alla città affinché possa presto uscire dall'emergenza Covid. Così il cabarettista Peppe Iodice ha omaggiato il professore Paolo Ascierto - direttore del dipartimento di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Irccs Fondazione Pascale di Napoli, in prima linea da un anno contro la pandemia - intervenuto come ospite d'onore nella prima puntata del “Peppy Night Fest”, il programma condotto dal one man show grande tifoso azzurro andato in onda venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 21.

Una maglia con la scritta Ascierto e il numero 1 per ringraziare il luminare per la lotta al Coronavirus ma anche un modo per ironizzare sulla “rivalità” calcistica tra i due in quanto il professore Ascierto è dichiarato tifoso della Juventus.

