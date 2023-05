Prevenzione melanomi, screening con i Lions

Il Lions Club Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti promuove la «Settimana dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei». A partire da domani, venerdì 26 sino a mercoledì 31 maggio, dalle 10 alle 12, presso il centro specializzato Medicalia in contrada Malecagna di Benevento saranno effettuate visite gratuite «Il mese di maggio - sottolineano i promotori - è tradizionalmente dedicato alla prevenzione dei tumori melanocitari e non melanocitari. Questo tumore maligno della pelle molto aggressivo, più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni, è nel nostro Paese il terzo tra le donne e il secondo tra gli uomini, ma può essere contrastato, oltre che con un’adeguata protezione dai raggi Uv, con il monitoraggio dei nei attraverso l’osservazione attenta di forma, dimensione, colore, velocità di crescita».

Per questo è importante sottoporsi a delle visite di controllo e in tal senso il Lions Club Benevento Arco Traiano grazie alla sensibilità della dottoressa Maria Concetta De Filippo, socia del club, è sceso in campo per dare la possibilità a tante persone di effettuare uno screening gratuito della pelle in modo da contrastare in tempo e in modo efficace eventuali tumori cutanei.

Per agevolare il flusso delle visite è opportuno prenotare lo screening gratuito contattando il Centro Medicalia al numero 351-766 9720 dalle 16 alle 20.