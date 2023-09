Sole365 supporta Unicef: risposta eccezionale del pubblico, oltre 77mila euro raccolti

In un momento in cui i nostri figli sono impegnati a tornare sui banchi di scuola, Sole365 annuncia con gioia la straordinaria conclusione dell'iniziativa benefica per l’Unicef volta a garantire un futuro migliore per tanti bambini nel mondo attraverso l’istruzione. Con la vendita dei libri della collana “Letture al Sole” è stata raccolta, dal 1° luglio al 17 settembre, l’incredibile cifra di 77.330,00 euro con cui l’Unicef potrà garantire un anno di scuola ad oltre 700 bambini in difficoltà, che altrimenti non avrebbero avuto tale opportunità. Un risultato che rappresenta ancora una volta l'impegno quotidiano del brand Sole365 nel sostenere la cultura attraverso azioni di solidarietà all’interno delle comunità in cui si muove. La risposta del generoso pubblico all’iniziativa ”Sole365 supporta Unicef” è stata eccezionale, dimostrando che quando la cultura, la solidarietà e la sensibilizzazione si uniscono per la stessa causa, possono essere raggiunti esiti straordinari.

Favorire l’istruzione è di importanza strategica per le generazioni future e l’impegno promosso dall’Unicef è di prioritaria rilevanza visto che milioni di bambini in tutto il mondo restano ancora esclusi dall'istruzione primaria. Il diritto all'istruzione è considerato un diritto umano fondamentale ed è uno dei più importanti fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Essendo ancora oggi l'accesso all'istruzione un privilegio che non tutti possono avere, Sole365 ha deciso di contribuire alla causa supportando la missione dell’Unicef, che onorevolmente si impegna a livello globale per assicurare il diritto allo studio, con programmi e progetti mirati in oltre 190 Paesi nel mondo.

«Il risultato raggiunto grazie a questa iniziativa è un simbolo tangibile dell’importanza che ha per il mondo dell’impresa farsi portavoce di cause importanti. In questo caso siamo riusciti a supportare Unicef e gli oltre 700 bambini con le loro famiglie che, grazie al sostegno dei nostri clienti, per un anno intero potranno andare a scuola. Crediamo fermamente che l’istruzione sia la chiave per costruire un futuro migliore per tutti e siamo orgogliosi di poter contribuire a questa causa. Desideriamo ringraziare di cuore tutti i nostri clienti che hanno contribuito all’iniziativa e vogliamo estendere un ringraziamento speciale all'Unicef, per il suo lodevole lavoro e straordinario impegno verso i bambini in difficoltà in tutto il mondo», dichiara Antonio Apuzzo, amministratore delegato di AP Commerciale, proprietaria del brand Sole365. Un nuovo progetto con cui Sole365 dimostra ancora una volta di avere un ruolo più ampio e responsabile all'interno delle comunità in cui opera, cercando sempre modi nuovi e attuali per promuovere ogni giorno lo sviluppo di una cultura del benessere anche oltre l’alimentazione.