Digital street art, arriva l'opera dedicata a Maradona

Anderson Tegon, 37 anni, è un brasiliano che dall'età di quattro mesi vive in Italia. È stato cestista professionista, arrivando a giocare in un club storico come Treviso, e poi si è dedicato all'arte. A una particolare forma: la digital street art. E la prossima opera la vuole realizzare a Napoli, dedicandola a Diego Armando Maradona.

C'è stata una prova generale ai Quartieri spagnoli, nel cosiddetto Largo Maradona, in via Emanuele de Deo, dove si trova il murale che realizzò Mario Filardi nel 1990 e che sei anni fa è stato “restaurato” grazie a una colletta organizzata da Salvatore Iodice e Sasy Visone, dal 2020 un luogo dove si riuniscono napoletani, turisti e tifosi di tutto il mondo per celebrare Diego, soprattutto dopo i trionfi della Seleccion argentina e del Napoli.

Il progetto si chiama G.O.D. (Ghost Over Diego) ed è curato da Anderson Tegon e dal team Pepper's Ghost. «Quando si è capito che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, ho subito pensato alla sfortuna di non vedere Diego celebrarlo.

Da qui l’idea di dargli vita almeno artisticamente nel ruolo che più gli si addice per la città, per i napoletani e per chiunque non crede e non abbia creduto in loro o semplicemente non li abbia capiti», spiega l'artista, un innamorato dello sport e dei campioni. Cresciuto nel mito di Michael Jordan, adesso dedica un'opera a Maradona e alla città di Napoli.