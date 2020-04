LEGGI ANCHE

Prosegue l'asta benefica della Fondazioneper l'emergenza coronavirus. L'ex azzurro Ciro, tra le altre, ha messo a disposizione anche una maglia particolare: «Questa maglia me la regalò Diego Maradona alla fine diche fu il mio esordio in nazionale» - ha raccontato sui social Ferrara - «ma ora è all'asta per Je sto vicino a te su Charity Stars».Al video è arrivata pronta la risposta dello stesso: «Caro Ciro, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile» ha scritto su Instagram l'ex azzurro. « Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te!»