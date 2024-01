Calciomercato Napoli, Ngonge: operazione da 19 milioni di euro. Rischia Lindstrom

Grandi manovre in casa Napoli. Fumata bianca per Traorè e Nonge. In dirittura d'arrivo le operazioni Barak – direttamente in Arabia Saudita – ed anche quella del rinforzo in difesa. Con ordine. Gli azzurri si coprono dalla cintola in su. Traorè oggi ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart a Roma ed a breve sarà ufficializzato il suo passaggio al Napoli in prestito con diritto di riscatto (a 25 milioni di euro). L'attaccante è reduce da un'esperienza infruttuosa in Premier League con il Bournemouth, ma arriva con la benedizione di Roberto De Zerbi che lo ha avuto e lanciato definitivamente in massima serie nel Sassuolo dopo un paio di buone stagioni con l'Empoli.

L'altra operazione virtualmente conclusa dal club azzurro è quella per l'esterno offensivo Cyril Ngonge del Verona. Il 23enne attaccante belga si trasferisce all'ombra del Vesuvio a titolo definitivo dietro il pagamento di una cifra che si aggira sui 19 milioni di euro che finiscono nelle casse del Verona. Per il calciatore, match winner nell'ultimo turno di campionato nello scontro salvezza con l'Empoli (2-1 per gli scaligeri) è pronto un quadriennale con il Napoli. Ngonge ha messo a segno sei gol in campionato, conditi anche da due assist. L'arrivo dell'esterno offensivo fa da preludio alla cessione di Zerbin, destinato a tornare in prestito al Frosinone. Occhio, però anche alla posizione di Lindstrom che finora non ha convinto e non è riuscito a trovare spazio nelle gerarchie delle rotazioni sia con Garcia sia con Mazzarri.