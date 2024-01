Ngonge al Napoli! Accordo nella notte con il Verona

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il belga del Verona è a un passo dalla maglia azzurra: come riportato da Sky Sport, accelerata vincente del club di Aurelio De Laurentiis nelle scorse ore, con accordo a tarda notte tra le società e il sì del calciatore. Ngonge sarà a Napoli l'alter ego di Matteo Politano, che nel frattempo aspetta a Riad con il suo entourage per poter firmare il rinnovo di contratto.

Nato in Belgio nel 2000, Ngonge è cresciuto calcisticamente tra Club Bruges e Psv prima di trasferirsi al Groningen per il primo biennio tra i professionisti. A gennaio di un anno fa era stato acquistato proprio dall'Hellas Verona con cui è diventato immediatamente titolare già nella scorsa stagione. In totale con i gialloblu ha messo insieme 11 reti nelle 36 presenze fin qui. Il Napoli dovrebbe pagare al Verona almeno 15 milioni di euro per il trasferimento immediato.