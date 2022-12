Meret, vincere per il morale: «Ma abbiamo le gambe pesanti»

«Vincere è sempre importante. Dà fiducia e morale. Non eravamo troppo lucidi visti i carichi di lavoro ma abbiamo sprecato tanto» le parole di Alex Meret, portiere del Napoli che ha parlato al termine del match. «Dobbiamo continuare a lavorare in questo ritiro. La nostra caduta? Il Napoli vuole continuare a fare quello che ha già fatto fin qui tramite il lavoro quotidiano e quello che ci dice l’allenatore, non deve mai mancare l’attenzione. Penso si sia vista la nostra fatica in campo ma è normale: dobbiamo continuare a faticare e caricare».

«Spalletti ci chiede di giocare la palla ma stasera il campo non era al meglio» ha continuato Meret in mixed. «Abbiamo fatto una buona partita, stiamo provando anche qualcosa di diverso ma queste amichevoli servono anche a sperimentare nuove cose. Ho sentito i compagni che sono stati al Mondiale, torneranno per dare il massimo ma per ora sono felici in vacanza».