Milan, il video di Natale è... in Napoletano: «'O capitone»

È il Milan a vincere (fin qui) il premio speciale di miglior video natalizio 2022. I rossoneri, per augurare un buon Natale ai propri tifosi, si ritrovano a tavola per una speciale tombola in...napoletano! Così i milanisti diventano napoletani per un giorno: Tomori, Diaz, Theo, Dest e Origi fanno la loro conoscenza della smorfia e dei numeri: «'O ppane», «'O capitone» recita Tomori, che poi si autocensura quando dal panariello rossonero viene fuori il 71 «Nun 'o pozzo dicere, non lo posso dire».