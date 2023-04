Michele Plastino tenta il record: ​36 ore di diretta per lo scudetto

Nel 1987 il giornalista televisivo Michele Plastino tenne incollati i tifosi napoletani per 24 ore davanti alla tv. Il giorno prima della partita per la vittoria del primo scudetto raccontò con una diretta fiume tutto ciò che accadeva a Napoli. Un format televisivo da record.

Dopo 36 anni, in attesa del terzo scudetto degli azzurri, Plastino ritorna In tv in Campania, su Teleclubitalia, con una diretta fiume di 36 ore dalle 11 di sabato 29 alla mezzanotte di domenica 30. Un giorno e mezzo davanti al video, con il supporto del giornalista Francesco Molaro.