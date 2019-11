Milan e Napoli non vanno oltre l'1-1 nell'anticipo della 13esima giornata di Serie A. A San Siro le due squadre danno vita a un match piacevole e giocato a viso aperto che termina con un risultato giusto ma che non permette a nessuna delle due di uscire dal periodo negativo. Gli azzurri mancano la vittoria per la quinta partita consecutiva, mentre i rossoneri restano nei bassi fondi della classifica lontani dalla lotta per l'Europa. In classifica i partenopei il Napoli è settimo con 20 punti, il Milan undicesimo a quota 14.

Sono ancora vive negli occhi dei tifosi meno giovani le spettacolari sfide scudetto di fine anni '80 primi anni '90 tra Milan e Napoli: oggi la realtà è diversa e sicuramente meno esaltante per i tifosi delle due compagini.



In avvio subito punizione pericolosa per il Milan, gli azzurri in maglia bianca sventano.va al tiro ma è fuori. Stessa sorte per un tentativo dipoco dopo. Ancheci prova di testa, fuori dallo specchio. Poi è Meret a salvare su Bonaventura. Un quasi assedio rossonero in avvio. Piatek prova la rasoiata al 18', ma non va. Da angolo stacca, Meret c'è. Eppure è il Napoli ad andare in vantaggio:va in gol di testa dopo una traversa di Insigne su tiro da lontano al 24'. Al 28' però è già pareggio:tira una gran botta dal limite dell'area e pareggia. Al 31' Lozano lanciache va al tiro da buona posizione ma è fuori.poco dopo sfiora l'autogol ma la palla per fortuna non entra. E' ancoraa essere pericoloso di testa ma clamorosamente esce fuori. Bonaventura sugli scudi superae minaccia Meret: parato. All'ultimo minuto del primo temposbaglia l'inverosimile solo davanti alla porta.

Secondo tempo: c'è Kessie per Rebic per Pioli. Brividi per una rovesciata in area di Koulibaly, fuori. Quindi è Krunic a provarci ma il tiro è sbilenco. Grande opportunità per Insigne che la colpisce male dopo assist di Lozano. Esce Callejon e dentro Mertens per Ancelotti. Brividi per una successiva accelerazione di Lozano, ma la difesa di Pioli recupera. Insigne leggeremente acciaccato lascia spazio a Younes. Al 68' occasione azzurra: tre contro due in area ed Elmas che si fa ammonire per aver simulato la caduta su intervento di Donnarumma. Pioli fa fuori Biglia per Calabria. Ci prova Paquetà ma Meret è attento. Al 78' occasionissima Piatek ma Koulibaly è decisivo. Mertens prova ad andare al tiro ma Donnarumma è in posizione. Entra Llorente per Lozano. Nel Milan fuori Piatek per Leao. Allan ci prova in percussione e calcia in porta, poi ci riprova ma il portiere rossonero è attento. Il Napoli trova intensità nel finale ma Mertens ha una buona occasione e spara fuori. Finisce così, con l'ennesimo pareggio.



99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 33 Krunic, 20 Biglia, 39 Paquetà; 18 Rebic, 9 Piatek, 5 Bonaventura.A disposizione: 25 Reina, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 8 Suso, 17 Leao, 43 Duarte, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 94 Brescianini, 98 Maldini. All. Pioli.

NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski; 12 Elmas; 11 Lozano, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 13 Luperto, 14 Mertens, 34 Younes, 44 Manolas, 70 Gaetano. All. Ancelotti.

ARBITRO: Orsato di Schio.

